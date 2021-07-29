孖梁仲恆演活母子情 吳君如為古天樂自監自演勵志片 (22:05)

溫情勵志電影《媽媽的神奇小子》改編自前殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事，分別由梁仲恆（阿炳）及馮皓揚飾演成年版與少年版蘇樺偉，吳君如則演出「蘇媽」一角兼擔任監製。吳君如今次挑戰勵志題材，全因好友古天樂，她說：「古仔引薦導演尹志文這個故事給我，我和導演磨劇本一年，平衡人物成長、社會議題，古仔再問我有沒有信心，我話有，他就說他出錢、我出力。其實都未必賺錢，但這兩年想拍勵志故事，人生必需要有希望，這刻覺得死，下秒可能轉另一個彎。」由於此片投資是3000萬元，故君如要控制成本，自己也減收3分2酬勞，「古仔第一部創業，就跟我合作《金雞SSS》，大家合作多年已有信任和默契，我說若然超支就在我份錢入面扣，做到有義意的事，錢無所謂」。

君如又笑指導演撰寫劇本「狼死」，刻劃蘇媽角色由頭喊落尾，令她每日開工徘徊於悲慘和憤怒狀態。其中，她難忘跟梁仲恆拍攝鬧交戲，做到差點心臟病，「好彩阿炳用了一些舞台劇技巧，臨拍前他突然攬實我，嗌好掛住他過世的媽媽，帶動我們情緒澎湃」。梁仲恆是舞台劇演員，演出電影經驗少，不習慣打燈時要養住情緒，但君如大讚他、馮皓揚及童年版蘇樺偉的童星均演得好。梁仲恆透露曾約過蘇樺偉打機、跑步，觀察對方的生活形態投射入角色，他覺得最難是學蘇樺偉說話，「要讓觀眾聽得明，又不失神髓，為了取得平衡，研究了很久」。

（即時娛樂）