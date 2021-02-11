JOOX 年中榜︱MIRROR成員佔7首歌 《E先生 連環不幸事件》排榜首 (22:03)

音樂串流平台JOOX公布「JOOX TOP聽推介2021年中榜」結果，得獎歌曲全為廣東歌，大贏家之一是MIRROR的一眾成員，他們單飛推出的歌曲共佔據了年中榜七個席位。人氣王呂爵安（Edan）憑歌曲《E先生 連環不幸事件》榮登年中榜的第1位，成為上半年最受歡迎的歌曲。

Edan感到喜出望外說：「當初創作《E先生 連環不幸事件》時，由創作旋律直到歌曲面世之前都沒有很大信心，雖然個人很喜歡，但不知道大家是否與自己一樣。還記得花姐在歌曲推出前說過，這首歌如果由其他歌手唱應該會大熱，這番說話令我很深刻，因為當時沒有很多人留意MIRROR，擔心聽的人不多。到了現在歌曲傳唱度這麽高亦廣受大家喜愛，我認爲是天時地利人和。」他又說：「由《男排女將》到叱咤，有賴一班粉絲的支持和宣傳才令MIRROR有更多人留意，所以非常感激他們。《E先生 連環不幸事件》在半年内得到最高播放率，對於新人的第一首歌來説，是很大的鼓舞，希望接下來的音樂作品也能得到大家的喜愛。」Edan表示未有計劃推出快歌，因為快歌與跳舞不是自己的強項，將來或有機會但不是短期內發生的事。

姜濤以《Master Class》列第5位，陳卓賢（Ian）以《DWBF》得第7位，柳應廷（Jer）推出「重生系列」，當中的第一部曲《狂人日記》獲第8位，他跟One Promise合唱的《明年見 (Duet Version》獲第20位。盧瀚霆（Anson Lo）憑歌曲《EGO》排第11位，江𤒹生（Anson Kong ）的《黑之呼吸》獲得第13位。

張敬軒有《俏郎君》與《Sweet Escape》入圍，分別排第2位及第15位。唱作人林家謙的《神奇的糊塗魔藥》排第3位，還有江海迦（AGA）、胡鴻鈞與曾比特（Mike）皆有歌曲上榜，Mike的《我不如》排第4位。

JOOX TOP 聽推介 2021 年中榜 完整得獎名單：

1. Edan呂爵安 – 《E先生 連環不幸事件》

2. 張敬軒 – 《俏郎君》

3. 林家謙 – 《神奇的糊塗魔藥》

4. Mike 曾比特 – 《我不如》

5. 姜濤 - 《Master Class》

6. 鄭融 - 《多喝水》

7. Ian 陳卓賢 – 《DWBF》

8. Jer 柳應廷 – 《狂人日記》

9. 胡鴻鈞 - 《心跳移植》

10. 薛凱琪 - 《哥本哈根的另一個我》

11. Anson Lo 盧瀚霆 – 《EGO》

12. AGA – 《CityPop》

13. Anson Kong 江𤒹生 - 《黑之呼吸》

14. Alan Walker/ T-Ma/ Joyce Cheng - 《Believers (T-Ma Remix ft. Joyce Cheng)》

15. 張敬軒 - 《Sweet Escape》

16. 陳柏宇/ Serrini - 《網絡安全隱患》

17. C AllStar - 《集合吧！地球保衛隊》

18. 林欣彤 - 《不如憎你》

19. 谷婭溦 - 《習慣 (劇集 《陀槍師姐2021》片尾曲)》

20. ONE PROMISE/ Jer 柳應廷 -《 明年見 (Duet Version)》

（即時娛樂）