鬼滅之月？｜劇場版「無限列車」8月中黃Viu上架 (19:54)

一連39集的《美少女戰士Crystal》日語版和粵語版將於8月20日在「黃Viu」同步上架。（大會提供）

《鬼滅之刃》第2季電視動畫「遊郭篇」將於今年10月開播，鬼滅熱潮捲土重來，而「黃Viu煲劇平台」在今個月獨家播放《鬼滅之刃》3部特別編集版，以及2020年全球最賣座電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，讓新舊粉絲溫故知新。

《鬼滅之刃》首季動畫《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》改編自漫畫第一至七卷、合共26話，並於2019年4月播出後取得極大成功。富士電視台在電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映前將動畫重新編制，並濃縮成《兄妹之絆》、《那田蜘蛛山篇》和《柱合會議蝶屋敷篇》3部特別版電影，每部約105至130分鐘，方便動漫迷快速進入鬼滅宇宙。

特別版首章《鬼滅之刃特別編集版：兄妹之絆》講述炭治郎全家遇害，唯一倖存的妹妹卻變成鬼，為了守護最後的親情，他決定加入鬼殺隊，踏上獵鬼之路；《鬼滅之刃特別編集版：那田蜘蛛山篇》延續首部曲，炭治郎與禰豆子、善逸和伊之助在那田蜘蛛山，遇上被蜘蛛鬼操縱的鬼殺隊隊員，繼而展開激戰；最終章《鬼滅之刃特別編集版：柱合會議蝶屋敷篇》主要落在動畫第22至26集，描寫炭治郎一行人接受九柱和主公開會，決議禰豆子的去留，以及經過審判後在蝶屋敷療傷和修煉的過程。

3部特別編集已空降「黃Viu」，香港觀眾可免費收看日語和粵語兩個版本，而《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》亦於8月16日上架。

為紀念《美少女戰士》面世20周年，原作者武內直子隸屬的「講談社」和「東映動畫」合作推出全新動畫《美少女戰士Crystal》，主打劇情設定更貼近原著漫畫外，畫風亦變得更華麗。一連39集的《美少女戰士Crystal》日語版和粵語版將於8月20日在「黃Viu」同步上架。

（即時娛樂）