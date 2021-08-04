偕何珮瑜廣州宣傳《怒火》 謝霆鋒賣命拍打戲 自爆冇買保險 (21:08)

電影《怒火》將於8月19日在港上映，內地則已搶閘上映。昨天（3日）謝霆鋒與何珮瑜（Jeana）現身廣州，連跑多場謝票及宣傳活動，除了在戲院答謝觀眾支持外，更出席珠江夜遊活動，在郵輪上跟主持及傳媒暢談《怒火》。面對排山倒海的好評與口碑，霆鋒笑言：「這兩天，我看了我一輩子的評論，天天在看，（網友說）要炸廚房、炸菜園，還有要把滑雪場炸掉！」

霆鋒在戲中將角色邱剛敖由正入邪的轉變，發揮得淋漓盡致，霆鋒表示：「這些事是一種沉澱，如果讓我10年前接阿敖這個角色，我也接不住，所以一切都是最好的安排。」無論文戲及打戲，霆鋒都下過苦功：「一直在練習，要對自己身體每一塊肌肉都了解，感受那裏是眼角、那裏是耳朵，身體的每一塊都去慢慢找，最重要的是微表情和時間點，也要拿捏得非常好。」

連場的動作場面，霆鋒再次展現賣命本色，有人好奇問，聽說霆鋒拍打戲，保險公司不受保，霆鋒笑說：「太久沒有買到保險了，正常情况下受傷是會保的，但是在動作電影的現場就不保了，他們都說，你們明明知道危險，那也能理解，只是我們這個行業，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」

提到《怒火》的尖沙嘴槍戰重頭戲，置身真實爆破大場面，霆鋒做足準備，連Jeana亦毫無懼色，Jeana說：「我覺得好奇怪，如果不是在拍戲的情况下，我會害怕，但是一旦知道是劇組，是我們在工作拍戲，就會很有安全感。」

（即時娛樂）