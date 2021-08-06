專訪︱《媽媽的神奇小子》導演尹志文鼓勵港人笑對人生 (19:48)

吳君如、梁仲恆、馮皓揚、錢小豪和張繼聰等合演的電影《媽媽的神奇小子》8月12日上映，是關於殘奧金牌運動員蘇樺偉與蘇媽媽的故事，也是導演尹志文首部個人執導作品。「蘇樺偉的故事很振奮人心﹗香港有個那麼勁的人，他的殘奧紀錄至今仍未被打破，為何我們不透過電影表達出他和蘇媽媽的精神？輸在起跑線不重要，最重要知道終點在哪。蘇樺偉與蘇媽媽是輸在起跑線的人，最後他們成功了，衝過終點得到第一名，人生得到成就。」

吳君如飾演的蘇媽媽常對兒子說「喊咗佢不如跑咗佢」，被很多人解讀成講給現今香港人聽，尹志文說︰「香港人面對很多困境，無論在經濟、社會氣氛或心態上，大家需要像戲中的蘇樺偉一樣，如果要有一個更好的年代，就要有『逆境下後來居上』的態度。戲中4歲的小演員蔡天諾是位天生殘障的小朋友，其實這一步對他來說不容易，大家也怕他會跌低。聽到他說『原來行一步咁難』時，真的很感動﹗他的人生這麼難行，當時他是笑住行這一步、說這句話。他面對這麼大困難，也笑住去挑戰人生，為何我們要驚呢？他出世就行不到，我們還有機會行，為何不行落去？」

尹志文強調他對香港有絕對信心︰「我相信會愈來愈好，現在大家好似面對一個很大的困難，其實每個年代都有不同的困難，我們需要透過這些困難和改變，去變得更好，尋找一個更好的未來。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）