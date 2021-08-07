姜濤拆解新歌MV密碼 靈堂內拍攝泣不成聲 (14:03)

姜濤推出新歌《Dear My Friend,》，藉歌曲向今年3月逝世的摯友「中峰」獻上最後的一封信。他說︰「《Dear My Friend,》是為了紀念一位離開了的朋友，歌名亦是我決定的，很想告訴大家，這首歌是專屬於他的。希望大家聽歌的同時，可以望望身邊那位最親近的人，好好珍惜他們。」

姜濤一直想以歌曲悼念對方，惟最初或因為不想面對好友離世的事實而採取「拖字闕」。他說︰「可能不想面對朋友已經離去的事，所以當初在選曲方面拖了很久，而且一時三刻亦難找到一首很稱心的歌，最後聽到林奕匡寫的這首歌，一聽就有命中注定的感覺。填詞方面，因為林若寧老師是一位很擅長描寫故事的作詞人，所以我對監製Edward說，看看能否請林老師聽聽我這個故事，看看他有何感覺，然後就促成這件事。」

拍攝MV當日，姜濤特別走訪機場、籃球場、表演場館等多個拍攝地點，當中最令他難忘的場景，絕對是靈堂一幕。自認哭點高的他忍不住淚灑當場︰「導演希望我寫一封信給這位朋友，然後在靈堂上讀出來，但我寫不出，我有太多說話想講，所以我建議什麼也不寫，讓我自言自語。我在這段日子很忙，我想藉此機會和他好好傾偈。那封信只是道具，我在MV中和他分享我的近况、他屋企人的近况，說着說着就哭了出來。製作組當日預備了一副假棺材，完成那場戲後，我望住棺材不停哭。」

姜濤與中峰因籃球而結緣，導演特別在MV中加入籃球元素。姜濤親自拆解多組神秘密碼：「我這位朋友是飛機維修師，所以我們特別在機場旁邊拍攝奔跑場面。我們最初還想拍飛機起飛，寓意他的離開，可惜最後因為落雨拍不到。」MV最後以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面。姜濤坦言：「那是根據他的衣著打扮塑造出來的，我有很大的感觸。雖然我不知道他現在以什麼形式存在，但我希望他可以在MV中出現，相信當下我是和他對視，也希望他看完後可以安息。」

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（即時娛樂）