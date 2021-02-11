胡杏兒千字文護夫｜遭網民批「世紀軟飯王」 李乘德EQ高：現在有幾間公司 (16:03)

胡杏兒和老公李乘德（Philip）婚後育有3子，生活美滿幸福。日前Philip在社交網貼了和兩個兒子在雨中散步的照片，場面溫馨，不過有網民卻留言指Philip是「世紀軟飯王」，該網民寫道：「你真係世紀軟飯王，犀利過袁偉豪。日日喺度湊仔玩樂，老婆就生仔前後都要喺大陸辛苦拍戲。陰功。慘過生仔機器，又要生又要為生活拼搏。你間酒吧去咗邊？」

EQ高的Philip亦親自回應該網民：「多謝關心，可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年，現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人，但托賴，今年的生意唔錯，可以比到少少時間我陪小朋友，家庭和小朋友係最重要，希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心，得閒落去飲杯嘢，我請。祝你健康開心快樂。」

胡杏兒眼見老公被網民中傷，她亦罕有地出聲護夫，以千字英文撐老公。杏兒表示過往會忽略她所看見的評論或意見，但今次不是為了回應任何評論，而是為了回應之前看到的一些意見，認為是時候作出回應。杏兒指老公多年來一直努力工作，直到今天，他的生意成功建立起來，由於老公知道她一直在內地工作，故會花時間陪囝囝，杏兒感激老公，即使他要工作，他也喜歡與囝囝共度親子樂。

（即時娛樂）