有線電視香港開電視舉行慶功宴 賀東奧收視創佳績 (16:55)

【今日直擊】有線電視、香港開電視直播「2020東京奧運會」收視創佳績，一連兩日在酒店舉行慶功宴，慰勞一班台前幕後。有線寬頻通訊有限公司財務總裁郭子健表示，節目得到市民認同，感到非常鼓舞；有線電視一直亦有投放資源在各項體育賽事上，這個方針不會變，若有值得做的賽事，他們也會願意去做。

問到可希望3年後政府再購入巴黎奧運轉播權，供香港各電視台播放？郭子健認為這對香港市民是好事，大家可透過電視認識和支持香港運動員，他說：「今次各個體育項目（直播）口碑都很好，為觀眾帶來專業資訊是我們宗旨，最緊要是支持香港運動員。」外事部顧問曾醒明補充，有不少評述員已主動跟他們說，若有線下次再做奧運，願意繼續合作。

獲邀出席的麥貝夷表示，最近忙於重整其網店及網上英文教學頻道，很開心頻道獲大家喜歡。她又透露將於9月派新歌，對上一次已是2017年，「很開心有份參與新歌製作，概念來自於我之前情緒陷入低潮時的經歷，希望將這人生經歷變成作品，向大家分享正能量」。她坦言以前很介意外界對自己的看法，會將自己的價值，定義在別人對她的評論上，但接受治療後，學懂面對自己，現時情緒狀况良好，亦有賴家人及朋友的愛。

（即時娛樂）