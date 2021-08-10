媽媽的神奇小子｜胡子彤膠袋笠頭練跑 鍾雪瑩增肥狂隊奶昔甜筒 (20:05)

胡子彤、馮皓揚和鍾雪瑩在《媽媽的神奇小子》的演出各有突破。（林祖傑攝/劇照）

胡子彤、鍾雪瑩及馮皓揚於電影《媽媽的神奇小子》的演出各有突破，由運動員轉職到演員的胡子彤說：「大家只關注到（運動員）勝利一刻，背後付出幾多，輸的時候要面對什麼壓力，大家又有否設身處地想過？運動絕對不是一種熱潮，由決定當運動員一刻已很努力，只等待大家見到付出，正正這部電影可以讓大家見到運動員風光背後，自己從運動員轉做演員，感受更加深。」

胡子彤於戲中演蘇樺偉隊友，當中有場用膠袋笠頭練跑戲分，他形容是玩命，「因為笠膠袋跑，看不到路，試了一次便要求導演穿個小孔才勉強看到，但仍唞不到氣，只能和導演說明會盡力跑，跑到差不多斷氣，便會將膠袋拿走，最後拍了2、3次，真的跑足100米」。

他又大讚新演員馮皓揚醒目，不用他和其他前輩教導。馮皓揚卻表示對自己的演技很擔心，因很多時不知道演繹少年蘇樺偉的方式好不好，故在片場有少少迷惘，又不敢和其他演員溝通，因自覺輩分太低不敢插嘴，他說：「因要兼顧學業，沒太多時間排練，一直都擔心演得不好，儘管演出評價正面，仍不太滿意 。」

鍾雪瑩演蘇樺偉的青梅竹馬暗戀對象，因導演將角色設定為一名肥妹，在開拍前不夠一個月才確定此角色由她演，故她要在短時間增肥，「導演沒有話要增幾多，我只是努力地增，成功由50kg增至64kg」。鍾雪瑩指增肥方法最先是每日花50元飲7杯奶昔，睡前再食兩支甜筒，但維持了個多星期，身體開始頂不順兼發燒幾天，退燒後便取另一方法，轉兩日吃一包巨型包裝馬仔，開工食兩個飯盒，拍完連奶昔和馬仔都不敢再碰。

（即時娛樂）