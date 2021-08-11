專訪｜「小明」的悲觀與積極 方皓玟談疫情下得和失 (22:00)

方皓玟（小明）首個紅館演唱會，因疫情關係，演出日期一改再改，最終於本月底舉行，演唱會主題亦改為「LOST n FOUND」。苦等一年多才開騷，小明承認有點失望，但不至於氣餒，因相信要發生的事情，適當時候便會發生，故平常心面對。

她認為失與得其實在人生中不停出現，很多東西都是一個對比、一個循環、一個互補關係，演唱會講這兩年所失去的，但重點在於如何消化一件事，當失去時，怎樣昇華令自己去到另一個層次，更加強去面對往後的事情，再去打拼，為香港做更多東西，積極而又正面，這就是FOUND。小明指自己思想正面，但也有悲觀的時候，只不過她喜歡用積極方法解決事情。

過去兩年，小明也有失和得，雖然失去不少工作機會，但感恩去年底做了網上直播騷，有逾萬人觀看。至於得方面，她表示從來沒吃過這麼多住家飯，以前工作很忙，不能到街市買餸和照顧家人，這兩年和家人朝夕相對，關係強了很多，得到家庭溫暖，其中3歲兒子最開心，她說：「小朋友最重要是陪伴，如何教育是沒有一套方式，肯陪伴孩子閱讀和學習，有家人愛惜，學東西也會快一點，慶幸這兩年能陪伴着兒子成長。」

根據統計，疫情期間離婚率甚高，她跟日籍老公安田慎吾是否多了拗撬？她說：「沒有，因為老公半年前已返回日本工作，現在感覺像Long D（長距離戀愛），經常視像傾偈。（擔心日本疫情？）日本沒強制人民做什麼，常常提醒他要小心，保持衛生常識。」

3歲的兒子「小小明」安田龍加（Luca）目前學跆拳道和英文等，但小明否認自己是怪獸家長，她說：「絕對無我份，他才是小怪獸，我都怕了他，他精力無窮，每天要放電。他很有個性和主見，又熱情，很喜歡昆蟲，見到螞蟻已很開心，追住牠來玩，那種單純的快樂，提醒自己無嘢是必然，要感恩、珍惜和享受。」

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（即時娛樂）