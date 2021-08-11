張繼聰擔正新戲男主角 文青女神袁澧林挑戰新角色 (21:50)

mm2香港今年推出《一秒拳王》及《濁水漂流》後，繼續與新晉導演製作本地電影。新晉導演林森執導新片《窄路微塵》，並於今日開鏡拍攝。

《窄》男主角由張繼聰飾演，他演一名小型清潔公司老闆，生意不順兼財困又潦倒。女主角經歷多輪面試及試戲後，劇組決定由袁澧林擔正，電影中她將會有形象大改造。電影今天舉行開機拜神儀式，張繼聰表示：「今日是第一日開機，保持非常期待心情，因為大家成個團隊研究劇本幾個月，大家都很用心，今日不再是紙上談兵，而是見到實質畫像，比我想像中順利，希望保持住這個順利及創作氣氛完成作品。」

袁澧林今次要挑戰從未演過的角色，她笑言：「開機有點緊張，昨日發了好多夢，發夢擔心自己有沒有甩對白，這個角色都幾大挑戰，是一個好基層好掙扎角色，特別是Candy這個角色有少少MK，對於觸摸她的興趣有點難度，雖然本身我的審美與角色有些不同，但Candy都有感染到我。」

首次執導長片的林森表示：「希望透過電影記錄香港當下的狀態，在陷入迷霧狀態下，無論大家來自什麼階層，面對任何困難，觀眾可以透過片中角色，得到力量及看到一點光。」

（即時娛樂）