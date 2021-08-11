夠心思｜薛凱琪40歲生日種樹給父母：希望他們像樹長壽 (22:35)

今天（11日）是薛凱琪（Fiona）的40歲生日，Fiona今晚在社交網貼相，表示今年自己生日，沒辦法跟父母一起度過，她寫道：「但想來想去還是覺得生日如果要和誰慶祝，那還是爸爸媽媽。曾經有人跟我說，做慈善很好，但一切的善和愛，一定要先從家裡開始，因為家人最值得我們的尊重。

那時候，聽完了這段話覺得，原來過去這麼多年來爸媽所做所講的，都是對的，因為能這麼辛苦地把我生出來，還花時間精力養我，他們就是最值得我尊重和體諒的人。所以今天讓人幫忙買了蛋糕給他們，讓他們在電話裡幫我吹蠟燭。媽媽還很可愛的問，那蠟燭你怎麼吹啊？！我說我吹完你再幫我吹，結果她吹太快我都還沒來得及許願呢，我還逼我害羞的媽媽唱歌給我聽，她還改了一下歌詞給我，有時候距離會讓我們更加珍惜對方。」

Fiona表示今年生日以種樹方式作為禮物，她寫道：「在我生日的今天，我種了些樹給他們，作為我的生日禮物，希望這個世界，可以有更多更好的養分，也希望他們像樹一樣長壽！昨天我也去買了一些畫畫的東西，送給自己作為生日禮物，買到要關門了，店員都催我要買快一點。

粉絲們都送上了祝福，讓我覺得很溫暖。希望我們每一個人的生日和存在，會讓這個世界更美好。今天如果還有人想送我禮物，請打給你的家人說『我愛你』，那我就滿足了。一直在學習當中的Fifi上。」

（即時娛樂）