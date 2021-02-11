「試當真」一周年騷 兩場門票售罄 估計進帳逾540萬 (21:45)

游學修、許賢與蘇致豪共同創辦的YouTube頻道「試當真」，為慶祝創立一周年這個大日子，將於10月26日假九展Star Hall舉行兩場（3pm及8pm）《試當真一週年現場版》（暫名），是次更採用新穎的售票方式「票價全場劃一 每24小時下降」，由首日（8月9日）開售票價1萬元，翌日降至5000元，總之每隔24小時都會下調票價，到9月1日的票價為10元。雖然很多網民表示，大家一起等到9月1日才購買，但開售日已售出13張1萬元門票，翌日的5000元門票售出4張，第3日的2000元門票售出61張，第4日的1000元門票售出1550張，到今日門票降至800元，餘下門票全數售罄，令不少想等到門票降至10元才購買的網民大感失望。

計一計數，頭4日發售了1628張門票，合共有182.2萬元收入。因為不知道今次發售門票數量，但有網民指Star Hall可容納3600人，現時防疫措施觀眾席可容納人數上限獲放寬至座位數目的85%，可以發售3060張門票，兩場合共有6120張門票；即800元門票售出4492張，有359.36萬元收入，兩場收入總共541.56萬元。

（即時娛樂）