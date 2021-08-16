七救星｜林作遭七仙羽亂棍狂毆 裕美林母世紀飯局火藥味濃 (19:52)

七師傅為消除林作身上孽障，向他亂棍狂毆；而裕美跟林母世紀飯局同場，裕美受委屈爆喊。（大會提供）

ViuTV全新節目《七救星》今（16日）晚11時首播。節目由人氣急升的玄學家七仙羽（七師傅）擔任主持，在助手陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）協助下，為星級嘉賓度身訂做改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變。

首集七師傅嘗試為林作修補他生命中最重要的兩個女人：女朋友裕美及媽媽王莉妮的關係。裕美和林母關係向來水火不容，林媽媽嫌裕美背景複雜，深信她跟林作拍拖只因貪錢，就算住在同一大廈，2人也從不往來。七師傅指林作罪孽太深，要化解二人誤會，就先要打走林作身上的孽障。七師傅先企上梳化，然後奮力撲向林作亂棍狂打，愈打愈起勁，之後裕美再加入，令場面失控，捱打後的林作背部通紅，背上更有數條明顯的棍痕。

七師傅與林母初次見面即表現投契，林媽媽更形容七師傅像「失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。另一邊廂，七師傅瞞著林母為她和裕美安排世紀飯局破冰，又建議裕美先對林母釋出好意，親自烹調一道餸菜給她品嘗。

飯局起初沒有裕美，林母向七師傅表示不醉不散，豈料裕美突然端著一碟由她烹調的咕嚕肉出現，氣氛瞬間變僵，林母立刻表示：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉）都飽啦。」裕美感到委屈，更忍不住流淚。七師傅沒有加入2人對話，只見她雙手合十不停唸經，事後七師傅認真解釋：「我唸嗰本經嘅名叫『難唸的經』，每一家都有一本嘅！」

（即時娛樂）