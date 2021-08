Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),於洛杉磯舉行首映禮,有份演出的「映麗」陳法拉有出席,法拉身穿低胸粉紅色晚裝,襯上名貴珠寶亮相紅地氈,而法拉的法籍丈夫Emmanuel Straschnov,則在Ig貼了和老婆親密合照,他還留言表示為法拉感到驕傲,又向太太示愛講I Love You,相當甜蜜。

