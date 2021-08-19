性格內斂又怕醜｜跟親友飯敘被偷影 嚇窒Ian：有啲唔開心 (19:01)

【今日直擊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天偕隊友楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK），出席運動品牌活動。Ian最近在社交網吐心聲，指成為公眾人物後，出街經常遇到市民偷拍，感到困擾，他解釋：「我性格內斂，人多就怕醜，不懂得如何面對，出席公開場合當然歡迎大家影相留念，在街上遇見，也歡迎大家跟我打招呼、邀合照，但跟朋友、家人食緊飯被人偷影，的確有點不開心。」

AK都同情Ian，理解藝人在私人時間遇到偷拍，情緒會變繃緊；Lokman也呼籲粉絲，可以溫和方式跟偶像互動，免除尷尬情况：「好易解決，其實大家打個招呼、邀請合照就可以。」他又透露藝人的苦况：「藝人生活好多顧慮，若然用波衫抹汗，畫面出街不靚，影響到形象，都會被經理人花姐（黃慧君）鬧的。」AK指藝人又憂慮偷拍照，被拿作不恰當用途。

Ian坦言被偷拍嚇窒，不敢再踏足公開地方享受打排球和籃球樂趣：「我去室內地方活動，感覺會比較自在。」AK開玩笑指Ian應該先考慮買球場，比起投資物業更急切。Lokman也笑說：「或者Ian買間屋，有埋球場的，會更好。」Ian則笑着回應：「那我的置業夢又遠了一點喇！」

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（即時娛樂）