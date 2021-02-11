吳海昕演老師畀男仔圍 ANSONBEAN魏浚笙勤操腹肌 (19:12)

【今日直擊】吳海昕、魏浚笙（Jeffrey）、陳毅燊（ANSONBEAN）等，今日出席ViuTV校園劇《i.Swim》開鏡禮。吳海昕以老師造型亮相，她表示劇中陪學生習泳，自己不需以泳裝上陣，相對較舒服；她又笑言7年前參選港姐時著三點式，當作留給大家的美好回憶，「如果演出需要，都可以著一件頭上陣，著三點式暫時沒想過」。她自嘲中學時箍牙、戴眼鏡造型，無法吸引異性，今次在戲內受學生歡迎，可以達成中學時被男仔包圍的夢想，所以後天（25日）在工作中度過32歲生日，也感到滿足，「我好開心生日可以做自己喜歡的事，而且有大班後生靚仔陪伴，幾有意思」。

ANSONBEAN和Jeffrey初次主演劇集，感覺新鮮，能夠跟大班年輕演員合作，既開心又緊張，Jeffrey說：「我演天才學生，樣樣都要叻，都有點壓力，但有機會嘗試都是好事。」兩人指開工前後，都要勤操腹肌和泳術，希望以最佳狀態應付演出，ANSONBEAN稱：「小時候在海邊玩水差點遇溺，曾經好怕水，好彩之前練水，已經克服心理關口。」

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（即時娛樂）