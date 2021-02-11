Phoebus拍《七救星》穿濕褲周街行 魯庭暉心痛P1X3L：會唔會難受？ (21:48)

由七仙羽（七師傅）主持的ViuTV節目《七救星》，昨晚（23日）一集七師傅要打救由Phoebus（吳啟洋）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的男子組合P1X3L，其中Phoebus被要求換上全灰打扮，並遭人弄濕褲周街行。ViuTV董事兼總經理魯庭暉也有收看這集節目，也戥P1X3L心痛，他在社交平台留言：「頭先睇七師傅。我睇到呀Phoebus條褲俾人整到濕晒周街行。我心諗，得唔得㗎。我明，雖然呢個世界有人鍾意佢哋，有人唔鍾意佢哋，而大部份人，係唔識佢哋。所以節目組好努力咁用自嘲嘅輕鬆手法，去突出佢哋個character，但我心諗，會唔會好玩好笑得嚟，都有難受㗎？

一班人好紅好多人鍾意，自嘲，叫做approachable. 一班人真係唔係話咁紅又唔係咁多人認識，自嘲，其實點都會有一絲腌腌痛。節目最尾，有一班真fans出現，擺明就係節目效果想佢哋感動啦，但其實感動嘅係George見到班fans之後講咗一句：『…其實我真係以為我哋冇乜fans…』佢哋其實唔係自嘲緊，佢哋係自知未得，選擇沉住氣，唔理lu、瞇埋眼、搏命跑。其實佢哋有幾多fans我唔知，但我知佢哋，呢幾個月，一隻一隻舞咁練緊、一首一首歌咁試緊、一個一個fans咁爭取緊。」

對於魯生的一番說話，令P1X3L十分感動，三子先後留言多謝魯生，亦表示很愛魯生；網民也紛紛留言鼓勵P1X3L。

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（即時娛樂）