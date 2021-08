Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)下周四在港開畫。楊紫瓊有份參與演出、飾演主角尚氣的姨媽。她在社交平台上載拍攝時的花絮照片,相中的她在拍攝場地與戲中多位演員合照,包括「尚氣」劉思慕、張夢兒、Awkwafina及Florian Munteanu,而其中一張照片竟見到元華﹗楊紫瓊說︰「我可愛的寶貝及伙伴們!@尚氣,壯觀﹗」

(即時娛樂)