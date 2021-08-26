《媽媽的神奇小子》票房破1200萬 吳君如爆尹志文變「醉街」導演 (21:50)

吳君如監製兼主演的電影《媽媽的神奇小子》成績理想，電影上映兩星期，票房已破1200萬港元，有份演出的張繼聰在Instagram寫道：「真係好感謝大家支持，希望票房可以繼續上，同埋希望大家繼續支持我哋香港嘅運動員。」

君如亦在Ig撰長文，分享她和導演尹志文的相處點滴。君如表示當年拍《金雞》，尹志文剛入行做電影的第二副導演，君如讚他表現盡責。君如續說：「跟住好多年無見。聽到行內人話佢搞咗好多年蘇樺偉嘅劇本，喺各大公司兜兜轉轉遊車河，即係開唔到。大前年終於古天樂搵我，問我有無興趣。我看完第一稿劇本，約了導演傾。傾足一年。

因為我覺得個故事最好睇同最感動我嘅係，蘇媽同偉仔嘅關係。感動我嘅唔只係偉仔嘅毅力，而係做偉仔嘅媽媽需要更大嘅毅力。其實體育，田徑，比賽，輸贏，金牌都係其次，母子關係先係呢部戲嘅核心。我每次見到蘇媽都好感動，我好佩服佢，覺得佢好偉大。

我不停在想，如果我係佢，我會唔會做到佢咁？其實尹志文導演都有無比毅力，佢搞咗呢個戲十年，死咬住唔放。中間經歷好多老闆嘅拒絕，同我傾劇本，我都好蹺口摻手，但係佢都一一捱過來。我第一次見到蘇媽，連佢都話拍出嚟邊有人睇㗎。

煞科宴嗰晚，佢飲咗好多，見人就喊。做咗一晚『醉街』導演。而家睇到呢部電影有咁好嘅成績，我就好似蘇媽望住個仔咁。Jimmy，你都係神奇小子。」

（即時娛樂）