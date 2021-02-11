水著考有Feel︱MIRROR笑193作戰能力低︰攻擊他怕他沒命 (20:08)

【今日直擊】阮小儀、呂爵安（Edan）等今日錄影ViuTV綜藝節目《水著考有Feel》，請來MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及ERROR參與拍攝。

「正印」阮小儀再伙拍Edan拍節目很開心，坦言對方工作很忙，私下想約食飯也難。她趁拍攝時摸Edan腹肌，笑言感覺似溶了的朱古力。她爆Edan為了操弗身形，午餐只可食番薯和雞蛋。Edan自言於新劇《i.Swim》飾演游泳健將，但只能操到鋼條身形，沒信心能像邱士縉（Stanley）及Alton般大隻。重提向姜濤舉中指事件時，Edan重申︰「報道很搞笑，我們男仔之間平日玩得更癲。片段是當日工作地點的職員所拍，不會怪責人，以後會更加注意行為。」小儀勸大家不用太認真︰「不信MIRROR成員鬧不和，熟朋友才會這樣做。」

Lokman、AK、Frankie和Alton表示曾跟ERROR玩遊戲，有心理準備他們會出茅招，因此認為要贏就不能守規則，要主攻肥仔（梁業）和阿Dee（何啟華）。他們說︰「要攬實肥仔，讚阿Dee有型、是ViuTV一哥就可以。193（郭嘉駿）及保錡作戰能力最低不用理會，193最豆腐，可以自己弄斷手，如果要攻他，我驚他沒命。而且Edan擔任主持，我們有信心勝出。」

不過，ERROR 3子均認為阿Dee是「遊戲界揸流攤男人」，保錡說︰「我和193很認真玩遊戲，但要趕收工。」提到Edan向姜濤舉中指，ERROR起初表示沒留意，193隨即兩度向隊友舉中指，他們互相推撞扮欺凌肥仔。被問到是否面和心不和時，阿Dee說︰「我不知什麼叫面和心不和，只知我由細到大住太和。」

（即時娛樂）