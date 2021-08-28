ViuTV公開《全民造星IV》96位入圍參賽者童年照 (17:19)

ViuTV《全民造星》每年吸引大批參賽者報名，今年來到第5季變為女生限定，希望能藉住比賽發掘具潛質的女新人組成唱得、跳得、演得的全能女團。《造星IV》6月時公開招募，吸引逾4000人報名，當中包括ERROR成員193（郭嘉駿）胞妹郭嘉盈、阿Dee（何啟華）女友文芊澄、余香凝胞妹余潔滢、練樂儀、黃榕、丁可欣（火雞姐）、落選「口罩小姐」倪安慈、毛記電視旗下藝人陳柏寧（利君牙）等。

ViuTV昨日在社交平台率先公開96位入圍參賽者的照片，惟全是各人的童年相，而且未有姓名、年齡、身高等資料，當中有否觀眾熟悉的面孔尚未知道。ViuTV在照片下留言︰「《全民造星IV》入圍參賽者率先曝光㊙演出經驗絕密公開！HAPPY FRIDAY為大家送上《全民造星IV》入圍參賽者嘅素顏照，順便公開埋佢哋人生首次嘅演出經驗！齋睇相都發現今季全女班確係唔簡單，有啲就骨骼精奇，細細個就輕鬆擘到一字馬，有啲就氣質獨特，充滿想像空間。究竟女大係咪真係會十八變？佢哋依家又變成咩樣？遲啲你就知﹗慢用喇各位～」

大批網民留言讚ViuTV此舉夠創新，笑指「呢啲咪就係low budget high quality囉」、「出bb相友台真係跟唔到」。有網友大讚照片中的女孩子全部都好靚女，將來出道後隨時紅過MIRROR，亦很期待睇各人長大後的對比圖。有網民奇怪今季那麼多人報名，卻只有96位參賽者入圍，也有不少網民關心相片當中可有193妹妹郭嘉盈、阿Dee女友文芊澄及火雞姐。

（即時娛樂）