港姐2021｜陳聖瑜12歲考獲8級古箏 宋宛穎梁凱晴是舞林高手 (20:10)

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日（星期日）舉行，晉身決賽的12強佳麗各有專長，當中最令人驚嘆的是（8）宋宛穎（Sabina）原來早在6歲起已接觸各種舞蹈，如今精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，而且對Girl Style的爵士舞及現代舞亦薄有研究。Sabina自言為人雖然慢熱，但愛在鏡頭前載歌載舞，曾為了能上電視台表演而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞。她說︰「因為當時話在那裏學可以上《歡樂滿東華》及兒童節目，我記得曾上過2010年的《歡樂滿東華》。」Sabina曾在11年前參加《TVB兒童節之天才大匯演》，因此跟《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文結緣。

（3）陳聖瑜（Yvette）同樣周身刀張張利，她6歲學習古箏，12歲已考獲8級資格。身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終以學業為重而放棄。Yvette表示家人注重藝術方面的培訓，因此她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行Catwalk、跳拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

（15）梁凱晴（Carina）也是舞蹈狂熱分子，小學開始已學跳西方舞，升上中學後再學跳中國舞及拉丁舞。她說︰「我享受和很多女仔去完成一個表演，很有成功感，又可以大家一齊影靚相。」除了跳舞，Carina也愛攝影，過往攝影作品以風景為主，構圖極富藝術色彩。被問到為何有一手好技術時，她說︰「我當時在英國讀書，放期時去了很多地方旅行，見到靚風景就會拍照留念。其實我不太叻，但愛影風景相，特別喜歡從高處望下去一覽無遺的感覺，很舒服。」

（即時娛樂）