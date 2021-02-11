袁富華憶首跟周星馳合作驚NG 田啟文爆趙薇拍《少林足球》為冇劇本癲咗 (17:31)

田啟文（田雞）、袁富華接受新城電台薛家燕、思敏主持的《光影夢工場》訪問，分享入行經歷及鏡頭背後的難忘事。田啟文熱愛演戲，18歲時入行做臨時演員，更因此與家人反面。他說︰「爸爸認為這一行不適合我，因為我樣衰、個子不高、沒有學歷，沒有後台，也沒接受過專業訓練，因此不想我入行。我不忿氣，不想未試過就被睇死，提議試兩年，不成功就放棄。我和家人最後不歡而散，我一意孤行去做臨時演員，日薪30元。沒對白時，我就避開鏡頭，一個人不能在同一套戲內演兩個臨記角色，我避開鏡頭就可以在隔天說我之前沒有演，可以拍多日。」

袁富華小時候雖然家貧，但獲家人支持追夢。他說︰「我中一已半工讀，去廚房做清潔，中四、中五時去大笪地賣衫交學費。不幸地，我要重讀中五，但不想浪費時間，所以沒再讀書。白天，我去做保險代理，晚上參加西營盤社區中心劇社，第一套演出的劇是《光緒皇夜祭珍妃》，我做光緒皇，主要觀眾是社區公公婆婆。機緣巧合下，知道中英劇團請演員，我膽粗粗去試，結果成功了。我入行沒太大阻力，父母很惜我，放心讓我去發展，所以我好感恩。」

田啟文及製作團隊當年為「喜劇之王訓練班」選角，經中英劇團介入找了袁富華演黑幫。袁富華回憶當時首次跟周星馳（星爺）合作︰「我要一Take過向星爺開3槍後再中3槍，加上當時用菲林拍攝，我很驚要NG。幸最後兩Take完成，鬆一口氣。」談到跟周星馳拍戲很考即場反應，家燕姐有感而發︰「當年拍《食神》，星爺叫我跳舞，但現場無音樂，星爺用筷子敲杯當音樂，我就不停自己跳，跳完才知原來已經拍了。」周星馳拍戲時是邊拍邊度橋，想演員有很自然的反應，因此拍攝前一日也不會有劇本。田啟文說︰「趙薇當年拍《少林足球》因為沒有劇本而癲咗，說最初7日都不知道做了什麼，拍到第7日才明白正在發生什麼事。」

（即時娛樂）