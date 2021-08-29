「鄧謝配」捧場《攣攣成人禮》 Serrini爆瘀事：唔好咁揚 (20:54)

梁祖堯﹑Serrini﹑邵美君﹑湯駿美﹑張進翹和葉巧琳等主演的音樂劇《攣攣成人禮》連日不少圈中人捧場，MIRROR成員先後現身外，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪也是觀眾。雪雪在Instagram的限時動態上載跟Serrini的合照，而葉巧琳亦集郵成功，分享跟「鄧謝配」合照。

故事未完，Serrini自爆尷尬事，還叮囑大家：「唔好咁揚」。她稱《攣攣成人禮》後有人話：「xxx、xxx想搵你影相... ...」她行出去後有人介紹：「佢地就係xxx同xxx啦！」Serrini不認識眼前人，朋友望住她然後說他們是奧運羽毛球隊港將。「xxx、xxx」正是鄧俊文和謝影雪，Serrini為此感歉意，她描述尷尬情景，說：「因為我記人名同埋樣真係非常差，跟住我話：『最近我都買左塊羽毛球拍打下』然後同隔籬隊友s chitchat話，『gel甲真係唔適合打羽毛球呢』，佢地就『喔⋯』#講多有更尷尬的對望」。雪雪當然不介懷，她分享跟Serrini合照並寫上「令我耳朵懷孕嘅女人」。

謝影雪由東京返港後無時停，睇完音樂會，她又帶寶貝狗「啤啤」去Staycation。她分享「啤啤」終於可以「狗生」第一次去酒店歎世界。她留言：「你睇吓佢幾爽，佢仲好鐘意佢隻香蕉牀，成晚瞓到隻豬仔咁！」

（即時娛樂）