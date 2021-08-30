港姐2021｜關楓馨宋宛穎對素顏有信心 梁凱晴瞓「美容覺」保持美態 (19:23)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》12位決賽佳麗，到銅鑼灣出席大會指定專用化妝店宣傳活動，並分組作賽。（4）關楓馨和（8）宋宛穎在直播產品介紹環節勝出，贏得「美麗掌門大獎」，而「Beauty Story大獎」則由第2組佳麗（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉及（20）梁菁琳一同奪得。

關楓馨和宋宛穎首次做直播，她們對護膚各有心得，亦對素顏充滿信心，2人互笠高帽，讚見過對方素顏跟化妝沒兩樣。為了皮膚保持最佳狀態，她們已戒吃煎炸食物，關楓馨表示媽咪煲湯水給她去水腫。

兩人透露決賽當晚，會有多個跳舞演出，現在每日要練舞，體力暫時還能應付，笑指現時見佳麗多過見家人，大家關係親密，已約定決賽後相約飯敘。

梁凱晴向來注重護膚，參選後花多了錢在化妝品上：「化妝品和護膚品都買多了，試過一張單接近2000元。」她認為要皮膚保持最佳狀態的方法，是要有充足睡眠，故即使行程頻密，也把握時間睡美容覺，本身有「舞」功底子的她對跳舞環節有信心，不會有壓力，輕鬆面對。

（即時娛樂）