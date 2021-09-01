壽臣劇院個唱檔期被取消 何韻詩9‧12網上直播騷如期舉行 (12:15)

何韻詩原定本月8至12日在香港藝術中心壽臣劇院舉行7場演唱會，豈料香港藝術中心卻在開騷前一星期取消了其表演場地的預訂，令阿詩被迫取消是次演出。

阿詩今日在社交平台發聲明，表示昨天（8月31日）收到香港藝術中心以場地租借合約之條款22(c)為由，臨時取消其2021年9月6日至12日租用壽臣劇院作為何韻詩《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021 表演場地的預訂。條款22(c)的內容是指「如果租用人未能遵守或履行本條款和條件的任何規定，或者在租用過程中可能危及公共秩序或公共安全的情况下，管理人可以在不通知的情况下取消已確認的預訂並終止租用場地。」

阿詩表示香港藝術中心並沒有提供任何證據及解釋，說明他們的表演在哪方面觸犯此規，其後亦只回覆「The management of the Arts Centre is duty bound to observe closely the recent developments in society and the laws concerned（藝術中心的管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律）」，仍未有進一步的具體解說。

對於香港藝術中心的通知及決定，阿詩堅決反對及無法認同，同時強調︰「我們仔細檢視過是次演出的內容以及已公布的宣傳資料，當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性。香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構，有效運作至今44年，如今能在毫無實質理據的情况下任意剎停已批准的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？我們保留追究任何因是次臨時取消預訂場地而引致的一切損失的權利。」

演唱會的退票安排將於日內公布，阿詩同時宣布演唱會的網上直播將如期在9月12日晚上8時進行。她說︰「對於未能親身在一個正式演出場地和大家相聚，我們深感失望，也明白各位期待已久的歌迷們的失望。場地，有限，舞台，無限。在無法解釋的突變和紅線下，尚未成為的Show，不受場地所限的網上直播Live Stream，將如期於9月12日晚上8時進行。正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台。要是還可繼續唱，我們谷底照開張。」

（即時娛樂）