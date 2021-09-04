《開心速遞》「Bonnie」林凱恩想飛起金城安︰期待新男友出現 (19:10)

【今日直擊】傅明憲、林凱恩、鍾雨璇等出席香港愛護動物協會的寵物時裝騷活動，傳與李澤楷情變的郭嘉文帶同愛犬現身，稱到場為支持好友林凱恩，只肯合照婉拒做訪問。

林凱恩在無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Bonnie」。對於同劇的「佐治」張明偉宣布離開劇組，更估計自己「被消失」與曾唱《銀河修理員》聲援元朗信義中學被記大過的學生有關，她說︰「我不太清楚，只是聽聞及有傳媒問起才知道。我不清楚他是否已離開劇組，也不知道他是否會離開無綫，因為我在劇中較少和補習社的人做對手戲。不過，無論發生什麼事，相信總有可能以不同形式再合作。」提到劇中飾演其男友「金城安」的周嘉洛仍未回歸，林凱恩認為《愛・回家》是時候加入新面孔，她正期待編劇和上天安排其新男友出現。

傅明憲表示疫情期間留港潛水，因而發現香港海底世界一樣美麗。她說︰「朋友都不相信我社交平台的照片是在香港水域影的。香港很多地方也很靚，我行石澗、攀石、爬山、遊地質公園時會影很多相，然後擺上網，外國親戚見到也不信是在香港拍的。我要為香港海洋平反，也要多支持保育自然生態環境。」

（即時娛樂）