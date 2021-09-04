經典重現︱《旺角卡門》4K數碼修復版 重溫張學友金句 (22:49)

王家衛執導首部電影《旺角卡門》的4K數碼修復版將於9月22日於MCL與英皇兩大院線上映。電影由三位當時得令的人氣偶像劉德華、張曼玉及張學友領銜主演，1988年《旺角卡門》首度公映，叫好叫座之餘，入圍第25屆金馬獎及第8屆香港電影金像獎共12項提名，最終張學友在香港電影金像獎奪「最佳男配角」，張叔平獲「最佳美術指導」。學友演古惑仔「烏蠅」成經典，他在戲中對白：「吔屎啦你！」、「寧願做一日英雄，都唔想做一世烏蠅！」成金句。片中的主題曲及多首插曲，包括：劉德華《痴心錯付》、林憶蓮《激情》、王傑《忘了你忘了我》及《你是我胸口永遠的痛》、BLUE JEANS的《豈有此理》等，皆成膾炙人口的金曲。

《旺角卡門》故事大綱：經常夢想揚名立萬的古惑仔烏蠅（張學友飾），一直視大佬阿華（劉德華飾）為偶像，兩人情同兄弟，一起在旺角街頭打滾多年。出道較早的阿華，其實已厭倦這種朝不保夕的日子，但為了照顧衝動好勝的烏蠅，也只得見日過日，甚至把烏蠅惹下的各種麻煩攬在身上，更因此與同門手足Tony（萬梓良飾）反目成仇。適值阿華表妹阿娥（張曼玉飾）從大嶼山前來旺角看病，暫住阿華家中，兩人互有好感，漸生情愫。為怕幫會生涯令阿娥受到牽連和傷害，阿華終於下定決心脫離黑道。豈料此時，他卻發現烏蠅竟然背著他，獨力接下一宗自殺式任務！阿華深知要救回烏蠅，勢必再次踏上不歸路。剛在愛情中重生的他，最後會如何抉擇？

（即時娛樂）