應援團集氣成功｜視障咖啡師博輝教Tiger「領路法」 跟殘疾粉絲溝通 (19:13)

由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）和岑樂怡（阿妹）主持的ViuTV節目《幫緊你應援團》，昨晚（8日）播出的一集，Tiger和阿妹為視障人士博輝應援，為他成功圓夢，體驗賽艇出海的滋味。不少網民留言嗌感動，並讚節目有意義兼充滿娛樂性，同時有網民讚Tiger做運動好快上手，由之前打排球到羽毛球，到現在賽艇都難不倒他，連曾參加兩屆奧運會獨木舟及賽艇的何劍暉也激讚Tiger：「我特別要稱讚一下Tiger，因為他準確地跟隨節奏，而且他很有規律。」有網民笑稱Tiger才是被唱歌耽誤的運動員。

博輝今早在ViuTV的facebook官網留言，感謝大家支持和對他的鼓勵及欣賞。博輝表示多謝節目組為他安排及設計該兩天拍攝，他回想起拍攝的這兩天，所有工作人員都好親切，Tiger和阿妹沒有架子，每次見面主動打招呼，午膳時間又叫他和其他同事一齊吃。博輝還教了Tiger用「國際領路法」，希望將來更多明星都懂得跟殘疾的歌迷和影迷溝通。博輝表示很掛住Tiger、阿妹、導演及何劍暉等人。

博輝又大讚ViuTV節目有創意，他寫道：「每次都唔係為咗消費他人，佢哋係真心想公眾深度去認識呢個世界上用緊唔同方式去生活緊嘅人！我哋成日聽到話乜嘢『無障礙』，其實人最大嘅障礙唔係環境上或者自身嘅限制，而係我哋嘅心，每個人都有一定嘅限制同缺憾，只要我哋唔覺得呢啲係障礙，願意擁抱佢，同佢共全，咁障礙就唔會出現㗎啦。」

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（即時娛樂）