《幫緊你應援團》獲觀眾大讚 高層魯庭暉剖析ViuTV節目成功原因 (18:50)

男團MIRROR、ERROR今年人氣急升，連帶ViuTV的節目也愈來愈多人留意。剛於今個星期一首播的《幫緊你應援團》獲不少觀眾關注，大讚節目助不同人士達成願望，非常有愛。

ViuTV高層魯庭暉在社交平台上載昨晚播出一集《幫緊你》的照片，分享ViuTV節目之所以能吸引觀眾眼球的特質。他說︰「ViuTV嘅同事，有無咩最大共同特質？有人話係年輕。傻啦，我哋10幾歲到60幾都有，有一次，阿金生（金廣誠）同我去見人，前輩嚟嘅，金生識咗好多年，我第一次見。金生介紹我︰呢位係我老細。可能因為嗰度環境有啲嘈，前輩聽唔清楚，反問：呢個係你個細仔？金生尷尬到一個點，因為計一計，佢堅生得我出。係呀，佢同好多同事都唔年輕㗎（咁佢哋又係young at heart嘅）。不過年齡，應該唔係最大共同特質囉。咁係咪創意？一時時啦，我office有個list，叫『到底我當時諗緊啲乜』。陳列出一眾我當時approve咗，但做咗出嚟之後我睇完想燒片嘅節目。咁無嘅，係咁㗎啦，要得創意之果，必經創作之痛啩。」

魯庭暉回憶幾星期前跟幾位不同部門的同事開會，當時大家悶悶哋就轉話題，討論《七救星》P1X3L做嘉賓一集。他說當時同事A指該集內容感動，問P1X3L何時出新歌，同事B及同事C聞言均主動提意見，稱他們的部門可以作出相應的配合。魯庭暉說︰「我睇住佢哋講，我諗咗一吓。其實單嘢唔係好關佢哋事，佢哋唔係用嗰隻旁觀心態講緊其他部門壞話，佢哋係覺得節目做得好，上咗心，戥件事心急，想盡力諗方法再幫一吓件事，唔想浪費一個幫到人嘅timing。咁嘅，或者我哋有啲嘢好睇，有啲嘢好難睇。有時做得ok，有時做得好差。不過，呢班人，個底，應該好心地。」

（即時娛樂）