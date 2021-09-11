港姐2021｜宋宛穎王嘉慧梁凱晴躋身觀眾心目中3強位置 (19:46)

【今日直擊】《2021香港小姐競選決賽》明晚舉行，12位候選佳麗為泳裝環節綵排。無綫宣布全球觀眾參與的「競猜誰是冠軍」遊戲頭3位（排名不分先後）分別為（8）宋宛穎、（13）王嘉慧及（15）梁凱晴。（14）邵初就即場以佳麗互相投票方式獲選為今屆「友誼小姐」。

宋宛穎自信心大增，表示雖有信心奪冠，但認為自己非大熱人選。王嘉慧對自己獲觀眾支持入3強感到出乎意料之外。她說︰「這給了我奪冠信心，雖有少許壓力，但不會因此被影響表現，希望可以成為決賽上最弗一個。」梁凱晴認為自己愈戰愈勇，希望能奪冠。

被視為大熱且曾擁高排名的（3）陳聖瑜及（4）關楓馨決賽前夕「脫腳」。陳聖瑜早前因眼傷要包紗布變成「獨眼龍」，雖然紗布已拆，但左眼仍然眼紅紅。她被問到可認為「獨眼龍」造型嚇親觀眾才被踢出3強時說︰「不緊要，每個佳麗都有支持者，我只會和往日的自己比較。我在台上淡定，希望決賽能發揮水準。」關楓馨覺得被踢出3強不緊要，她只抱平常心做好自己，會練好舞步和口才迎戰。她說︰「信心不是別人畀，自己要給自己信心。每個佳麗都是自己心目中的冠軍，參選都是想成為冠軍。」

（2）陳懿德揚言對奪獎有信心。她否認母親是小三︰「我的家很正常和開心，父母很恩愛。這些傳聞對賽果不會有影響，因為不是事實。不知是否得罪人，我要多謝這些人幫我製造新聞，但我不太需要他們幫我宣傳。」邵初當選「友誼小姐」，她提到奪「友誼小姐」獎通常與三甲無緣時說︰「不緊要，盡力做好自己，可以跟張學友先生同台，真是什麼小姐都不緊要，站在他旁邊就是學友的小姐。可以見到他已經很榮幸，我是他的粉絲，見到他來綵排已經很開心。」

（即時娛樂）