麥明山取得整形外科專科醫生資格 麥明詩︰超級為你驕傲 (13:18)

「十優港姐」麥明詩（Louisa）2019年底淡出娛樂圈，與無綫改簽一年一騷，投入律師行業，在著名跨國顧問公司擔任商業顧問。Louisa的家一門兩傑，兄長麥明山（Vincent）也非常優秀，2013年香港中文大學醫學院畢業後，在屯門醫院一邊工作一邊讀書，日前終於修畢專科課程，取得整形外科專科醫生資格。

Louisa與爸媽，以及麥明山的女朋友也有出席畢業禮，麥爸爸及麥媽媽更揸機為麥明山及其女友影合照。Louisa在社交平台上載照片，留言恭喜哥哥。她中英夾雜地說︰「非常恭喜我哥正式成為整形外科專家，獲得整形外科金獎（班級第一），超級為你驕傲﹗你終於專科畢業啦！由細到大見到你讀書嘅努力，on call 36嘅辛苦，成日食食下飯衝返去醫院，仲要返住工咁溫書去應付專科考試。整形外科一啲都唔容易，有時候你做手術一做就十幾個鐘，要治療、重建嘅傷患每個都唔同。麥明山你得咗啦！另外恭喜我爸媽養育咗佢哋兒子成為一個咁好嘅醫生。btw，佢係我阿哥唔係我細佬。ps，唔知你哋有冇人喺屯門醫院撞過佢呢？pps，對整形外科醫生嚟講，醫美只係一部分醫生會做嘅嘢，佢哋仲有好多其他手術，例如兔唇重建，癌症切割手術後重建，燒傷，意外後面部重建等等～」

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（即時娛樂）