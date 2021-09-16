游學修白只排舞台劇《久天長地》勁入戲 流下男兒淚 (19:05)

由游學修、楊淇、白只、當奴和朱栢謙等合演的舞台劇《久天長地》，綵排得如火如荼。距離9月24日公演，還有一個星期，演員們漸入佳境，排練時相當入戲，游學修、白只、朱栢謙也不禁流男兒淚。

今次游學修和白只飾演同一個角色甘博年，劇情中有穿越時空情節，游學修飾演甘博年青葱歲月的第一、二世，白只飾演甘博年飽歷風霜的第三世，兩人在舞台上的空間時而相遇、時而觀照。談到這個角色，游學修笑稱︰「演呢個純愛嘅故事，好期待，仲要搵我做靚仔角色，好開心，喺舞台上好享受。」他希望入場的觀眾好好釋放情緒，因為劇場是一個好好空間，讓大家沉澱。

白只則認為︰「今次同阿修演同一個角色，好嘅地方係可以互相刺激對方。」談到首次在舞台上演悲情劇，要揣摩角色的喪偶遭遇，白只大呼過足戲癮，「甘博年想回到過去改變悲劇發生，但真實嘅生命係冇take 2，我哋要珍惜人生只有一次，無論係快樂定悲傷，都只得一次機會」。

今次各演員除了演出外，在圍讀時，大家都給予不少意見，最終集合大家的創作及想法，經多番修改而得出演出版的劇本。女主角楊淇再次回到劇場，十分期待，她說︰「綵排時自己都好感動，都唔知流咗幾多眼淚。」

（即時娛樂）