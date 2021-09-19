美國粉絲用大型流動屏幕車播歌 呂爵安感激海外「爵屎」應援 (13:57)

呂爵安希望MIRROR能去到世界各地，跟不同地方的粉絲見面。（陳釗攝）

【今日直擊】MIRROR隊長楊樂文，今日偕呂爵安（Edan）和邱傲然（Tiger）在旺角大型商場出席活動。正忙於拍攝新劇的Edan，眼腫腫兼戴上眼鏡，問是否拍攝辛苦？他說不是，只怪自己昨天有一日假就放肆，掛着打機所致，他說：「套劇未拍完，因為場地問題延遲了，變相多了假期，會把握時間休息。」

對於一班美國「爵屎」在當地為他準備一架大型流動屏幕車應援，連環播放《小諧星》、《E先生連環不幸事件》、《IGNITED》MV，途徑洛杉磯荷李活大道等著名景點，並承諾若《E先生》MV在10月31日前，官方YouTube頻道上瀏覽人次逾1000萬，將捐贈15,000美元予慈善機構。

Edan笑言沒想過那麼快去到荷李活，多謝海外粉絲的應援，無想過，但很開心，達到宣傳效果又做到善事，希望MIRROR能去到世界各地，跟不同地方的粉絲見面。

Tiger在節目《幫緊你應援團》中出動為無家毛孩籌款，獲讚是暖男。Tiger表示節目很有意義，身為藝人是應該盡這個責任。他當然想有下一輯，但要看公司安排。

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（即時娛樂）