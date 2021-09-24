反貪系列終極篇《G風暴》年底上映 古天樂：7年拍5集唔容易 (18:31)

黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂擔綱演出的反貪風暴系列電影，由2014年開始至今橫跨七年，先後推出《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》以及反貪終極篇《G風暴》合共五集。

《G風暴》的映期為今年12月31日，亦落實是反貪系列最終章，而唯一貫穿五集、飾演廉政公署首席調查主任的古天樂更透露，有別過去四集，今集好多大場口選址鬧市發生，案件因涉及國際販賣人口，犯罪分子的裝備重磅加碼，他說：「一部電影可以拍到第五集好唔容易，嚟到最後一集，希望令觀眾睇得更投入、更真實，鬧市取景拍攝外，槍械、手榴彈及更大規模爆破場面亦會出現。」

在差不多分半鐘預告中，率先回顧過去四集反貪精彩時刻，包括出現《Z風暴》另一主角林家棟、《S風暴》蔡少芬、《L風暴》張智霖石門槍戰、《P風暴》監獄貪污等畫面，緊接是今集《G風暴》的主軸跨國販賣人口案件，當中涉及香港海關、入境處、海事處等不同政府部門，畫面分別有身穿海關制服的黄宗澤及已故資深演員廖啓智出現，同時穿插貨櫃場槍戰、公路飛車追逐、爆炸等槍林彈雨畫面。

同步電影公司發布的劇照中，有新加入的宣萱，在張智霖率領的G4保護下，在文化中心、太空館四出躲避販賣人口集團追殺。張智霖說：「今次電影特別多在具代表性嘅鬧市拍攝，好似喺文化中心、太空館內亂槍掃射、爆炸追逐等場面，自己一直好期待，只係疫情影響下，電影一直未定映期，依家落實12月31日上，好期待。」被保護的宣萱不用開槍，她說：「啲子彈喺身邊橫飛、又要緊隨G4成隊人走，有時又要飛車，氣氛緊張，唔開槍一樣好刺激。」

至於反貪風暴系列電影每集的英文字母，均代表不同反貪題材，如《Z風暴》的Z基金黑金案、《S風暴》S指足球的博彩黑幕案、《L風暴》L指廉政公署內部紀律調查組L組小隊、《P風暴》的P指監獄貪污案，今次《G風暴》G代表G4外，亦是廉政公署內部的G小組，即臥底小組。

（即時娛樂）