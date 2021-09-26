傳余詠珊返有線製作綜藝節目 對撼無綫ViuTV (13:04)

傳前無綫高層余詠珊將重返有線電視，未知黃翠如、李佳芯、陸浩明、洪永城等會否隨她過檔。（資料圖片 / 明報製圖）

前無綫（TVB）助理總經理余詠珊（Sandy）今年4月離職後，近日有傳她將回歸有線電視出任高層，主力製作綜藝節目與無綫及ViuTV對撼。

余詠珊當年在有線電視任職時，成功創建24小時的有線娛樂新聞台，培育出香港第一批的電視娛樂新聞主播和記者。她過檔無綫後，李佳芯、陳貝兒、黃翠如、洪永城、陸浩明、衛志豪、莫家淦等藝人紛紛隨她轉投無綫，且得到不少演出機會。如消息屬實，未知這班前「有線幫」藝人會否隨她返回有線。另外，亦有指余詠珊獲菊梓喬舊老闆（創富文化）注資，幫手搞MeTV。余詠珊至今未就傳聞作出回應。

無綫今年密密出現人事變動，自曾志偉、王祖藍獲邀回巢出任高層，全面接管綜藝節目後，已有多名高層離職，先有集團行政總裁李寶安今年5月底退休並轉為顧問。李寶安的兩位愛將余詠珊、副總經理（節目及製作）杜之克亦先後離開，其他離職的高層包括余詠珊丈夫、星夢娛樂行政總裁何哲圖，以及無綫非戲劇分部經理及監製張志明。

近日杜之克有傳會加入電訊盈科，負責為Now TV、藍Viu（ViuTV）和黃Viu提供劇集內容，他回覆傳媒查詢時只說「多謝關心」，未正面回應。

（即時娛樂）