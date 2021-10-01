林子博移居英國不介意做傻佬撞板：做反面教材係好事 (22:45)

林子博於8月底帶16歲長女詠渝與12歲兒子卓楠離港赴英，早前他開YouTube頻道「子博在英國」，拍攝片段講述抵英的情況。他們一家三口暫時在曼城租住酒店，由於沒有住址證明故子女未能報讀學校，亦提到不習慣英國的食物。不少網民在子博的社交平台留言鼓勵慢慢展開新生活，但有更多網民狂鬧，有人指他「抵死」又指他移民似去旅行竟沒準備。

對於網民的負評，子博表示不介意，他在Facebook寫道：「鬧還鬧，訂閱咗未先？支持我嘅～可以入去YouTube『子博在英國』入面繼續撐我！thanks！（記得～訂閱、分享、Like）唔鍾意我嘅～入去YouTube『子博在英國』度鬧我會爽好多㗎！（都係記得～訂閱、分享、Like）」

日前子博拍攝第二條片「若要人不知 唔好咁低B」，逐一回應網民的指控。他稱被網民狂鬧主要是片段中說了：「原來唔係我諗咁簡單... ...」這句話，這片段上架翌日，看到傳媒報道自己的近況，標題就是「原來唔係我諗咁簡單... ...」。他相信大家只看了報道的標題而沒有看他的片段。對於有網民留言生活從來唔容易，斥子博周圍向別人說自己的困難，他說：「報喜不報憂好容易，認衰、自己做得唔好多少人做到呢？這個關口我要衝破，確實沒有事情是容易的，大家看我的頻道就當一個傻佬如何撞板、當反面教材也是好事。若果告訴大家這裡生活多好、好順利，只會『點』其他人更沒有準備便到來。因為看到我撞板而學精了，也是好事，似教育電視。」他會繼續拍自己的撞板事，就似「明燈」指引大家光明路。

有認為他應赴英前租屋，可免了沒住址證明令子女未能報讀學校。子博解釋原因，到英國前已知道租住宅比住民宿平很多，地產朋友說租住兩個月的民宿費用相等於半年的住宅租金，對他而言民宿太貴了。他的想法是剛到埗去一個不熟識的環境，治安是最重要。若到埗才發覺住所附近治安好差或是想像以外的環境，但已簽一年租約了，唔搬得就好大件事。就如外國人移居香港，大家知旺角好方便但租到砵蘭街，樓上樓下有人醉酒打架、撳鐘仔、樓梯有針筒，一家大細怎應付？所以他是到埗後看環境是否適合與治安問題才處理子女的教育。他說：「我一定跟一對子女好好生活、撐落去，好好栽培他們成為對社會有貢獻的人。」他又稱學習是漫長的人生路。

對於有網民懷疑可能移民公司會突然出現，幫他處理了住屋與學校問題，其實他是代言人？又有懷疑可能是拍實況劇宣揚移民是戇居行為？他笑言歡迎移民公司找他合作，他的價錢相宜，或有電視台邀他拍攝英國生活特輯也可以，幫補他的生活費。

子博稱原本計劃第二條片是向大家報告將於10月返工，但因為要回應網民的疑問，所以下一條片才講自己的新工作。他稱工作是在香港時以視像見工獲取錄，可見他不是完全沒有準備便跟家人赴英國。

（即時娛樂）