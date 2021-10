Edan撰長文講新歌 貼跟林愷鈴甜蜜劇照 叫「爵屎」勿呷醋 (21:33)

MIRROR成員呂爵安(Edan)新歌《My Apple Pie》MV,昨晚9時上架,今晚(7日)Edan在Instagram貼了多張MV劇照,並撰寫千字長文分享對新歌感受,他多謝作曲人Anson Chan、填詞的黃偉文(Wyman)、MV團隊及MV女主角林愷鈴。

Edan留言:「到了詞的方面,感激大師@concertyy(黃偉文),又賜予了這首歌一個有趣又有深度的中心思想。當時Wyman問我『你知道什麼是Apple Pie à la mode嗎?à la mode就是甜品旁邊那個的雪糕球,我想寫這個雪糕球永遠陪伴著蘋果批的那種關係。』

當時一聽到這個idea便覺得很棒,很特別之餘亦超有記憶點。而那種陪伴關係,既不再是以往的悲傷故事,同時亦不會過甜,跟這首歌旋律恰到好處,一個字,掂!然後不知道為什麼,當我了解完這個中心思想後,在我腦海第一下閃出來的便是我的粉絲,爵屎們。

我立即跟Wyman說,我很喜歡這個idea,而且感覺就好像我跟粉絲們的關係一樣。他們就像蘋果批,甜甜的,經常為我提供糖份和動力去拼搏。所以這次我想跟他們說,他們一直這麼支持我,一直『悠悠長途陪住我』,我也希望我能一直陪伴著大家,"Always on your side, Always by your side",不管發生什麼事,我都會來陪伴我的可愛Pie。

所以,最後選用了《My Apple pie》作為歌名,除了希望能讓大家更入腦,以後看見蘋果批便想起這首歌之外,是因為這首歌暗地裏是送給我的蘋果批們的呢~~(另外,亦要感謝Wyman令爵安(a.k.a. E先生小諧星)學多了一隻生字,小弟本來真的不懂à la mode呢哈哈)。」

Edan表示今次MV劇照的單人相不多,大部分都是他和林愷鈴拖手、相擁、搭膊、摸面及依偎的畫面,Edan笑言:「大家不要呷醋喔!」由於不少網民和粉絲很快手便讚好這個post,Edan也溫馨提示:「要睇字啊!」

(即時娛樂)