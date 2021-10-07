Edan撰長文講新歌 貼跟林愷鈴甜蜜劇照 叫「爵屎」勿呷醋 (21:33)

呂爵安今晚在Ig貼了多張和林愷鈴在MV的甜蜜劇照。（Ig圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）新歌《My Apple Pie》MV，昨晚9時上架，今晚（7日）Edan在Instagram貼了多張MV劇照，並撰寫千字長文分享對新歌感受，他多謝作曲人Anson Chan、填詞的黃偉文（Wyman）、MV團隊及MV女主角林愷鈴。

Edan留言：「到了詞的方面，感激大師@concertyy（黃偉文），又賜予了這首歌一個有趣又有深度的中心思想。當時Wyman問我『你知道什麼是Apple Pie à la mode嗎？à la mode就是甜品旁邊那個的雪糕球，我想寫這個雪糕球永遠陪伴著蘋果批的那種關係。』

當時一聽到這個idea便覺得很棒，很特別之餘亦超有記憶點。而那種陪伴關係，既不再是以往的悲傷故事，同時亦不會過甜，跟這首歌旋律恰到好處，一個字，掂！然後不知道為什麼，當我了解完這個中心思想後，在我腦海第一下閃出來的便是我的粉絲，爵屎們。

我立即跟Wyman說，我很喜歡這個idea，而且感覺就好像我跟粉絲們的關係一樣。他們就像蘋果批，甜甜的，經常為我提供糖份和動力去拼搏。所以這次我想跟他們說，他們一直這麼支持我，一直『悠悠長途陪住我』，我也希望我能一直陪伴著大家，"Always on your side, Always by your side"，不管發生什麼事，我都會來陪伴我的可愛Pie。

所以，最後選用了《My Apple pie》作為歌名，除了希望能讓大家更入腦，以後看見蘋果批便想起這首歌之外，是因為這首歌暗地裏是送給我的蘋果批們的呢~~（另外，亦要感謝Wyman令爵安（a.k.a. E先生小諧星）學多了一隻生字，小弟本來真的不懂à la mode呢哈哈）。」

Edan表示今次MV劇照的單人相不多，大部分都是他和林愷鈴拖手、相擁、搭膊、摸面及依偎的畫面，Edan笑言：「大家不要呷醋喔！」由於不少網民和粉絲很快手便讚好這個post，Edan也溫馨提示：「要睇字啊！」

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（即時娛樂）