膠戰S2｜呂爵安玩到除衫騷肌 193肥仔被封「無恥雙俠」 (17:50)

AK和Edan怒走石春路，但Edan難忍痛楚而走離石春路。（ViuTV截圖）

由呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）主持的《膠戰S2》，昨晚（10日）在ViuTV首播。除了客串的MIRROR成員江𤒹生（AK）在石春路怒奔外，Edan亦在節目中玩到除衫騷肌冧「爵屎」（粉絲暱稱）。

他們玩遊戲「讓子彈𨋢飛」時，要各派組員乘搭商場內的子彈𨋢，另外的組員在不同層數做動作，讓升降機內的組員估答案，他們知道答案後，便飛奔出𨋢，著襪跑過石春路或穿高跟鞋跑去撳鐘仔講答案。

Edan早前為拍攝ViuTV新劇要練水及操肌，肌爆身形總算有成績。節目中Edan和阿正要做出「洗衣機」動作讓組員估，Edan二話不說脫去上衣，騷出甚弗的身形，做完後阿正更不忘影住他，笑稱派福利給觀眾。

至於玩遊戲出名茅躉的193（郭嘉駿），繼續出茅招，身為「保安組」隊員的193和肥仔（梁業），原本要在商場樓層做動作讓組員估答案，但玩到一大半時，二人竟離隊歎宵夜食河粉，吃得津津有味，節目組更搞笑打出字幕：「擅離職守，背信棄義」，二人還被封「無恥雙俠」呢！

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（即時娛樂）