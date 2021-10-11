「處男CP」變情敵 赤楚衛二町田啓太上演爭女戲碼 (19:39)

《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》（左圖）和《真犯人旗標》，先後登陸「黃Viu煲劇平台」。（大會提供）

去年一部BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（下稱《30處男》）成功捧紅赤楚衛二和町田啓太，「處男」熱潮席捲全亞洲！

不過「鮮肉二人組」即將在《SUPER RICH》自毁CP，並由愛轉恨上演「姨姨爭奪戰」，該劇還被日本民眾票選為「本季最期待劇集」冠軍！另外《X光室的奇蹟2～放射科的診斷報告～》和《真犯人旗標》，亦先後登陸「黃Viu煲劇平台」。

《SUPER RICH》將於10月14日首播，劇情講述電子書社長冰河衛（江口德子飾），過著有錢無愛的人生，她把公司看得比自己重要，還將所有時間奉獻在工作上。這時她遇上了與自己完全相反的窮學生春野優（赤楚衛二飾），令公司的未來和二人的人生面臨巨大變化！

繼《30處男》後，「魔法CP」赤楚衛二和町田啓太合體演出《SUPER RICH》，町田啓太在劇中飾演江口德子的得力助手，疑似與赤楚衛二上演爭女戲碼！

消息傳出後不但引發女粉絲極大反應，劇集官方社交網追蹤數目，還急增至萬人，足見二人叫座力！本劇也是江口德子出道16年以來，首度主演的黃金檔連續劇，還重金禮聘「日劇女王」松嶋菜菜子強勢加盟。

（即時娛樂）