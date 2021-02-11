ViuTV辦全新美選節目《肥美人》 網民提議欣宜Serrini做隊長 (17:44)

ViuTV公布《肥美人》參賽者條件及比賽詳情。（網上圖片）

ViuTV繼《造美人》、《口罩小姐》等選美真人騷後，再次舉辦另類選美節目。ViuTV昨天在社交平台出post，為全新美選節目《肥美人》公開招募參賽者。

帖文表示︰「美麗，應該要變得更有分量！我哋相信：肥都可以靚，都可以好charm好令人心跳！所以如果你BMI達到25以上，有自信，有才能，樣樣都咁有分量嘅話。Come on！唔好自肥呀！一定要全世界都睇到妳嘅好！立即參加『肥美人』，呢個moment要爆啦！」

根據ViuTV的節目介紹，《肥美人》將以真人騷形式進行，透過打破世俗對肥人的審美框框，讓參賽者挑戰自我，發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」。

任何年滿18歲、持有有效香港永久性居民身分證的女性，只要BMI（體重指數，Body Mass Index）達到25以上、非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬，以及不受任何其他合約條款限制就可參加。報名日期由昨天（10月13日）下午6時起，至11月8日0時0分為止。

消息一出吸引大批網民留言，稱這個節目值得期待；有網友希望節目非纖體公司贊助，認為如果要減肥變靚就是本末倒置，稱不上是肥美人。有網民提議由鄭欣宜、Serrini及衛蘭擔任隊長，MIRROR經理人花姐（黃慧君）做評審或嘉賓。

（即時娛樂）