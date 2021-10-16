呂爵安伙鄭中基反整蠱KB︰玩《造星》都冇咁緊張 (13:14)

KB當日以為自己整蠱Edan成功，誰知最終的「受害人」竟然是自己。（呂爵安Instagram圖片）

呂爵安（Edan）早前被KB（李健宏）《玩爆你個腎》聯同鄭中基合作拍片整蠱，但原來Edan成為受害者只是鄭中基的計中計，鄭中基真正的整蠱對象是KB。Edan配合鄭中基的計劃，扮被KB整蠱成功後，再依照鄭中基的劇本反整蠱KB。

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Edan昨晚在社交平台上載與KB、鄭中基、舒文、經理人花姐（黃慧君）等的合照，坦言當日前往錄音室時是「玩《造星》都冇咁緊張」，很怕自己會被KB揭穿，令整個行動失敗。

他說︰「我覺得最難做嘅戲就係KB入嚟然後我扮surprise嗰幕。我明明知道晒成個流程，但仲要扮到『OMG﹗我好驚喜啊﹗點解會咁㗎﹗KB你好衰囉﹗咁樣玩我﹗我都覺得奇怪㗎啦，嚇死我咩，但係啱啱真係唱得麻麻囉﹗唉，我唔開心』。嘩﹗真係辛苦到呢，又唔知自己會唔會太假，又唔知佢信唔信喎，真係超級忐忑。不過，好彩最後計劃都成功！多謝花姐、鄭中基carry！真係超好玩，期待下次合作。」

Edan回憶當日電影公司老闆Alex及音樂監製舒文，不知道他與鄭中基合作反整蠱KB，看到他被整蠱完後不開心，就不斷安慰他毋須為小事而擔心，稱片段出街後不會有什麼影響。Edan說︰「喺嗰一刻，我終於明白咩叫哭笑不得，只好默默咁聆聽，所以去到最後，佢哋係最崩潰嗰兩個，兩位真係超級善良！」

Edan最後呼籲未看節目的朋友快去看，他又說︰「參與《爆腎》絕對係人生成就解鎖﹗」

（即時娛樂）