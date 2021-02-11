ViuTV節目巡禮｜2022年播5大劇集 《造星IV》11‧1首播 (14:48)

《ViuTV 2022》節目巡禮今晚8時半播出，預告來年節目和劇集，當中包括5大劇集《i.SWIM》、《季前賽》、《冥冥之中》、《IT狗》及《反起跑線聯盟》。

《i.SWIM》及《季前賽》同樣以運動為題材。《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，由呂爵安、魏浚笙、王智德等主演。姜濤、陳卓賢（Ian）、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）主演的《季前賽》則是個關於街頭籃球為故事。

郭羨妮、潘燦良、劉心悠、栢天男等主演的《冥冥之中》，以死神公司為背景，題材突破新穎。《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，講述他們的奮鬥血淚史，主演的有楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、凌文龍、陳漢娜、岑珈其等。梁詠琪、周家怡、強尼、袁富華、潘燦良、練美娟等主演的《反起跑線聯盟》講述一對堅拒成為怪獸家長的父母。

除了劇集，ViuTV在節目巡禮安排一眾《全民造星IV》參賽者現身，演繹全新Remix版本的《前傳》，節目將於11月1日首播。除了《造星IV》，男子組合P1X3L亦伙拍七仙羽（七師傅）首次公開演繹《OMG》，跳唱加Rap吸引觀眾眼球。人氣男團MIRROR及ERROR亦分別現身演繹團歌《BOSS》及《我們不Chok》。

（即時娛樂）