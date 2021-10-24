《堅尼地道殺人事件》眾籌未達標 導演趙羅尼：整體計劃不周 (22:50)

導演趙羅尼於9月中公布計劃眾籌1000萬元拍攝電影《堅尼地道殺人事件》，邀黃秋生與顧定軒拍攝先導短片，若成功開拍，會是一部完全由觀眾集資的電影。募資計劃今晚（10月24日）截止但未能達標，最終款項為$3,191,914，有5,622名支持。趙羅尼在社交平台宣布募資計劃完結，表示由於計劃並未達標，所有支持者的款項將全數退回，不收分文！

他寫道：「在此感謝每一位支持計劃的朋友，包括每一位幫忙宣傳或課金的朋友！特別鳴謝幫忙畫Poster的塵阿力映畫、幫忙design tee shirt 嘅Ginger Store 的一眾同事及Yvonne 、免費比個位我擺攤位嘅軒仔@叮噹百寶袋、一眾主動聯絡幫忙宣傳的傳媒！仲有幾位私下PM我話會自費幫忙印傳單派街及商場嘅朋友！最後仲有一班不問回報嘅crew同一眾幫忙協調計劃的朋友！人間有愛！不勝感激！」

「是次計劃未能達標原因眾多，包括整體計劃不周、欠缺宣傳、片種類型等等因素，在此不贅。只想帶出募資拍電影並非此路不通，若吸收是次失敗經驗，加以改良，不久將來很有可能會成就這個拍攝電影的新模式！再次感謝各位的大力支持參予是次拍電影的實驗！P.S.網上流傳一張「X票」圖，圖片的內容絕非本人之言論，特此澄清。最後想借呢個機會賣下少少廣告，小弟稍後會開一個恒常出片的YouTube channel，會以故事形式的短片作主軸，內容會圍繞中年男人之苦（正是本人），重點係有大量靚女參與，希望大家多多支持。」

有網民留言鼓勵：「唔好放棄，終有一日，你一定能夠做得到」、「加油啊！期待你下次改良後再挑戰，希望有朝一日可以睇到呢套戲！」、「多謝你們的勇敢賞試 。期待下次能成功！」

（即時娛樂）