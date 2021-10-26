換命真相｜孖「朴寶劍」爆HeHe情 譚俊彥憑喊戲贏口碑 (14:44)

譚俊彥跟「朴寶劍」朱敏瀚在劇中爆HeHe情（左圖）；譚俊彥的喊戲被網民讚賞。（大會提供）

由譚俊彥、鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻、陳庭欣和朱敏瀚等合演的台慶劇《換命真相》，昨晚（25日）劇情現高潮，小時候因遇上嚴重車禍﹐以致父母雙亡的張旻（鄧佩儀飾），意外遺失媽媽（張名雅飾）留下來的灰色冷衫，極度傷心無助，幸「重生」的時光（譚俊彥飾）預知其慘况，暗中助阿旻尋回「遺物」，期間時光忍不住憶起阿旻「上一世」慘死情景。

被網民推為視帝大熱的譚俊彥，在該集施展「多元喊功」，先是目睹阿旻重獲冷衫時，笑著流下憐惜的淚水、繼而目睹女友屍體時，流下悲慟眼淚；再來是遭阿旻阿姨潘美儀（楊卓娜飾）怪責時，流下有口難言的心痛之淚。

另外，今明（26及27日）兩晚播出的劇情亦是高潮迭起，今晚劇情講述時光遇到「上一世」維利大廈的遇難者芳姨（馮素波飾）、琴姐（寶珮如飾）及楠叔（陳嘉輝飾）一家三口，時光想盡辦法「救回」五人。離奇富貴兼自殺的朱筱筱（陳庭欣飾），其神秘面紗亦會逐步被揭開，被爆與有婦之夫有不尋常關係。

除了緊張情節，本周劇情亦有輕鬆惹笑位，有時光與朴寶劍（朱敏瀚飾）間的HeHe情，二人除了對白抵死、更互打pat pat，關係耐人尋味。

（即時娛樂）