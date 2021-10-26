《掃毒3》煞科 郭富城欣賞邱禮濤冷靜 劉青雲終可剃鬚 (16:35)

由邱禮濤執導的電影《掃毒3天大地大》日前完成拍攝，邱導演跟一眾演員，在古天樂（古仔）殺青當天，在流浮山開香檳慶祝，當天還有郭富城、羅嘉良和陳國邦等出席；之後，城城及劉青雲亦先後殺青，他們聯同謝君豪、劉浩龍齊開香檳慶祝拍攝完成。

邱禮濤跟城城擁抱道賀，2人合作愉快，邱導演說：「這次同Aaron（郭富城）合作是非常好的經驗，現在我們已經開始計劃下次合作了。」

城城表示開心能參與《掃毒3》的拍攝，「今次面對頗多考驗，但劇組非常齊心，雖然辛苦，但是拍得很開心」。城城稱第一次和邱導演合作，非常欣賞對方冷靜和調度能力。至於戲中各位演員，因為相處了4個月，大家建立很好的默契，也希望有機會再合作。

劉青雲在殺青當天，準備了多支香檳與眾演員及劇組分享，完成拍攝的青雲可以好好休息。他表示會剃掉為戲留了數個月的鬍鬚，「回去可以剃鬚了，好開心，因為這部戲經歷了很多事情，想要拍的地方又拍不到，但反而令大家經常見面吃飯，平時拍戲很少有這些時間，就是不停地拍，很少像這次與大家經常見面，好處是令大家熟絡及團結，我相信這種味道會在電影中滲透出來」。

（即時娛樂）