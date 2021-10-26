馮允謙吸血鬼愛情系列MV終章 哭別「情人」徐㴓喬 (17:05)

寰亞唱作才子馮允謙（Jay）的吸血鬼愛情系列MV來到最終章，新歌《一步一悔過》MV曝光，Jay與情「人」徐㴓喬（Asha）在樹林浪漫談情，但轉眼抱着滿身鮮血垂死的她，仰天吶喊，故事虐心。

Jay從《思念即地獄》MV飾演吸血鬼獵人，冷靜地旁觀岑珈其為愛犧牲；到《因愛之罪名》MV他放生紋身店女吸血鬼，新歌《一步一悔過》被指是系列最終章，亦有說是前傳，Jay沒有作出註解。

MV故事中，吸血鬼Jay不忍重傷的人類Asha奄奄一息，讓她變成吸血鬼延續生命，後來兩人相愛，在世外桃源過着幸福快樂日子。但善良的Asha拒絕以鮮血續命，身體逐漸虛弱，眼見愛「人」步近死亡，Jay心痛和悔疚。最後，樹林中傳來一聲槍響，Jay抱着滿身鮮血的Asha仰天吶喊。

拍攝當日，Jay自爆已連續開工48小時，為保持清醒和去水腫，提早凌晨3時去跑7公里。與Asha首次合作就又攬又抱，他說：「同Asha之前喺event見過一次，第二次見就要好親密咁攬住，佢好sweet又無包袱，可能我哋都係ABC，好順利好愉快，但如果拍咀戲就會好驚。」Asha笑說：「我哋拍咗8個鐘，friend咗㗎啦！今次係我第一次（拍MV），雖然演吸血鬼，但一啲都唔恐怖，衫和風景都好靚，感覺好淒美。」

Jay包辦新歌曲、詞、編，他透露demo歌名《Sorry》，他坦言旋律是幾年前與女友吵架後寫。他說：「當時我嘅事業靜咗落嚟，進入低潮期，個人好燥又固執，嗌完交唔肯say sorry。之後對自己好失望，好內疚，於是寫咗呢首《Sorry》。歌詞係講『遺憾』，我哋成長中會錯失補救機會，返唔到轉頭，錯過咗就錯過咗，所以要好好珍惜。」

（即時娛樂）