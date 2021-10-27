古天樂應徵網紅 游學修自爆曾借糧度日 「試當真」明年進軍大銀幕 (14:24)

游學修、許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）的網上頻道「試當真」，昨晚在九展舉行《試當真一週年現場版》，請來古天樂、樂隊Dear Jane及ToNick任嘉賓，「小薯茄」及「熊仔頭」亦有客串演出。

古天樂（古仔）以網紅應徵者身分現身舞台，游學修、賢仔及豪哥為他面試。古仔即場示範電影配音，又稱非常欣賞林家熙（Locker）女友吳家忻，指吳家忻拍片最多人看。聽見游學修模仿自己的聲線，古仔驚訝表示︰「我以為是自己的聲音﹗」古仔後來以趕拍戲為由先行離開，游學修笑言︰「他真人幾Nice﹗這裏很多人，他大壓力扮Nice。」賢仔、豪哥唱畢大熱歌《係咁先啦》後惡搞MIRROR，唱出新歌《黑鏡》，表示要向組合「咩話」宣戰，然後又伙拍林家熙、岑珈其反串扮女團跳唱歌曲《前傳》。

演出期間，游學修眼紅紅說：「去年我『破產』沒錢交租，今日有大家陪伴，多謝你們很信任，我會記得今晚畫面。今年有人跟我說香港電影將『收皮』，很多人慫恿我拍戲，想睇我點死，我什麼也沒做過。如果《試當真》拍戲，大家看不看？」聽到全場歡呼，游學修說︰「下次戲院見大家。」賢仔、豪哥講起移民潮和工作辛酸時亦眼濕濕。

完騷後，游學修透露正籌備劇本明年開戲，屆時會找古天樂傾合作。他說︰「如果有想法，他一定會支持。我要先做好自己。他是我老闆，屆時看是否適合一齊玩，有很多可能性。」提到他在台上自爆去年沒錢交租等同破產，游學修說︰「當時要問公司借糧。我現在經濟上還好，衣食住行慳住用。在台上回顧過去一年時像派成績表，情感自然湧上來。」

（即時娛樂）