星空下的仁醫｜與吳嘉儀母女戲感人 童星林靖文獲鄭嘉穎讚好戲 (20:26)

無綫台慶劇《星空下的仁醫》周二（26日）播出的「先天性心臟病」個案睿睿，情節緊湊及感人，加上姜麗文及鍾嘉欣演技出色，贏得好評，該劇在內地網站豆瓣評分持續攀升至9.1。

昨晚一集重點新個案主角是琳琳母女，琳琳媽因懷孕時沒做好身體檢查，將結節性硬化症遺傳給女兒，琳琳因而需入院切除腫瘤保命，卻因腫瘤大細及資助等問題，令母親糾結不已。為保住工作及照顧女兒，琳琳媽無視本身頂著的巨大腫瘤，每天疲於奔命，仍堅持煮飯安撫病榻中女兒，懂事的琳琳雖然身體不適，也勉強把媽媽的心意吃下。最終琳琳媽不支暈倒，琳琳爆喊情節感動不少網民，讚小演員演得好。

飾演琳琳的小演員名為林靖文，曾演出不少無綫劇集，包括《不懂撒嬌的女人》、《法證先鋒IV》等。靖文受訪時表示自己都喜歡琳琳這個角色，因為「好生性」。她透露拍喊戲秘訣是「飲好多好多水」，並指自己其實不愛哭：「除非跌親流好多血好痛就會喊，但一陣就收聲。」她指與飾演其母的吳嘉儀合作很開心：「她不是第一次演我媽咪，她仲會教我做功課。」靖文感謝鄭嘉穎帶她入戲，並搞笑說：「我有偷聽到他同其他演員讚我好戲，好開心！」琳琳媽吳嘉儀畢業於香港演藝學院表演系，以優異成績連奪兩個獎學金，自加入無綫後一直默默耕耘，曾演出《愛‧回家之八時入席》以及《金宵大廈》鴉烏一角。昨晚結尾，琳琳媽垂危，觀眾對於其生死十分緊張；而琳琳除擔心母親安危，自己亦要面臨重大手術，據知琳琳今晚將會面對更多難關。

（即時娛樂）